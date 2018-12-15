الان تتابع تعليم الطائف يوجه بتقديم كافة الخدمات النفسية والتربوية لأم الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات، الأستاذ أحمد بن محمد الكردي بتقديم كافة الخدمات النفسية والتربوية والاجتماعية لــ السيدة الفاضلة أم الأبطال وكافة أفراد أسرتها ؛ تقديرا لها ولتضحياتها.

جاء ذلك بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أم الشهيد وهي تحكي قصة استشهاد أحد أبنائها وإصابة أخيه التوأم ومرابطة ابنها الثالث في الحد الجنوبي.