دوريات "أمن مكة" تنهي جاهزيتها لاستقبال موسم الاختبارات.. غداً

محمد بن مسعود - الدمام - عبر الدفع بدوريات سرية للمدارس ومراقبة سيارات الطلاب

أنهت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة استعداداتها لاستقبال اختبارات الطلاب والطالبات غداً الأحد، عبر خطة كاملة تبدأ بتنفيذها لضمان سلامة الطلاب والطالبات وعودتهم إلى منازلهم دون مكروه.

وتعمل دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على التنسيق مع "تعليم مكة" من خلال تكثيف الوجود في المدارس التي يخشى من حدوث بعض السلوكيات الخاطئة أو الممارسات غير الأخلاقية بها، إذ تم دعمها بدوريات سرية.

كما تتولى دوريات سرية مراقبة مركبات الطلاب أثناء أدائهم للاختبارات؛ لضمان سلامتها ومنع أي محاولة للسرقة -لا سمح الله- عبر تكثيف الوجود الأمني لدوريات الأمن.

ودعت إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أولياء الأمور إلى ضرورة معرفة مواعيد انصراف الطلاب من قاعات الاختبار، والتأكيد عليهم في العودة للمنزل حفاظاً على سلامتهم، ولضمان عدم حدوث مكروه لأبنائهم قد يحرمهم من إكمال اختباراتهم.