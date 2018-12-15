غداً الأحد.. قرابة 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في مختلف مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من 100 ألف في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تبوك

يؤدي، غداً الأحد، قرابة ستة ملايين طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة التعليم في إحصائية لها أعداد طلابها وطالباتها في التعليم العام للعام الدراسي 1440هـ، حيث بلغ عدد الطالبات في مدارس التعليم 3.043.875، فيما بلغ عدد الطلاب 2.937.844، من بين المجموع الكلي للطلاب والطالبات المقدر بـ5.986.414.

وفي منطقة تبوك يستهل أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام في المنطقة اختباراتهم للفصل الدراسي الأول.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أن الإدارة تعمل منذ وقت باكر بجميع كوادرها التعليمية والإدارية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

ولفت إلى أن التحضيرات لانطلاق الاختبارات تسير وفق ما أعدّ لها من تخطيط في ضوء لوائح الاختبارات المعمول بها، ووفق الخطة الزمنية المحددة للرصد وإظهار النتائج بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام "نور" المركزي.

وأضاف: يقوم فريق عمل من مشرفين ومشرفات وبمتابعة من مديري ومديرات الإدارات في "تعليم تبوك" بالإشراف الميداني على أعمال الاستعداد وانطلاق الاختبارات منذ اليوم الأول لبدايتها، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمدارس بالتعاون مع قادتها ومعلميها ومعلماتها، وفريق من المرشدين والمرشدات.

وأشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت جملة من الإرشادات التوعوية لتوفير المناخ النفسي الملائم لأداء الطلاب الطالبات اختباراتهم، وتبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد وعلاج المشكلات والصعوبات التي تعترضهم.