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محمد بن مسعود - الدمام - أفراح الغامدي والشهري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15 احتفل أحمد الغامدي بزواج بنته على محمد بن علوان الشهري في جدة، حضر الحفل عدد من الأهل والأصدقاء. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 07:44 PM احتفل أحمد الغامدي بزواج بنته على محمد بن علوان الشهري في جدة، حضر الحفل عدد من الأهل والأصدقاء. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أفراح الغامدي والشهري ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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