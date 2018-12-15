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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مساء الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في الحفل الذي أقامته، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالمحافظة.
وفاز بالمسابقة التي أطلقتها الهيئة كمبادرة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية، ثلاثة فائزين، هم: سالم الحجري، وفاز بالجائزة الأولى، وقيمتها ١٠٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "عين العلا"، ونادر البلوي، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٧٥ ألف ريال، عن تسميته صخرة "راس الذيب"، وبالجائزة الثالثة فاز علي العنزي، بمبلغ ٥٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "فطر الزميلة".
وسلم محافظ العلا مبارك المورقي، الفائزين جوائزهم.
وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في سبتمبر الماضي؛ لإشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية، لتصبح تلك الصخور معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار والسياح من أنحاء العالم كافة.
محافظ العلا يسلم جوائز الفائزين بمسابقة "عين حجر يصبح أثر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مساء الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في الحفل الذي أقامته، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالمحافظة.
وفاز بالمسابقة التي أطلقتها الهيئة كمبادرة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية، ثلاثة فائزين، هم: سالم الحجري، وفاز بالجائزة الأولى، وقيمتها ١٠٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "عين العلا"، ونادر البلوي، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٧٥ ألف ريال، عن تسميته صخرة "راس الذيب"، وبالجائزة الثالثة فاز علي العنزي، بمبلغ ٥٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "فطر الزميلة".
وسلم محافظ العلا مبارك المورقي، الفائزين جوائزهم.
وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في سبتمبر الماضي؛ لإشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية، لتصبح تلك الصخور معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار والسياح من أنحاء العالم كافة.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
07:22 PM
"عين العلا" و"راس الذيب" و"فطر الزميلة" تتصدر أسماء الصخور
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مساء الجمعة، أسماء الفائزين في مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في الحفل الذي أقامته، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالمحافظة.
وفاز بالمسابقة التي أطلقتها الهيئة كمبادرة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية، ثلاثة فائزين، هم: سالم الحجري، وفاز بالجائزة الأولى، وقيمتها ١٠٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "عين العلا"، ونادر البلوي، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٧٥ ألف ريال، عن تسميته صخرة "راس الذيب"، وبالجائزة الثالثة فاز علي العنزي، بمبلغ ٥٠ ألف ريال، عن تسميته صخرة "فطر الزميلة".
وسلم محافظ العلا مبارك المورقي، الفائزين جوائزهم.
وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت مسابقة "عين حجر يصبح أثر"، في سبتمبر الماضي؛ لإشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية، لتصبح تلك الصخور معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار والسياح من أنحاء العالم كافة.
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المصدر : الخليج 365
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