"الصامل" لـ"الخليج 365": برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة يستهدف جميع المسلمين دون تفرقة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الدفعة الـ 14 ستستهدف المعتمرين من قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية والشمالية

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة يلقى صدى واسعًا على مستوى العالم الإسلامي والدولي، ويستهدف الشخصيات المؤثمرة بغض النظر عن اللون والجنس والطائفة، والمملكة لا تفرق بين أحد وتستضيف جميع المسلمين من شتى بقاع الأرض.

وأضاف خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أن أكبر دليل على ذلك المشاعر التي لمسناها لدى المعتمرين من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الدفعة الـ 13، والتي استهدفت 9 دول أي ما يقارب 203 معتمرًا، وتلك المشاعر تدل على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من اهتمام كبير بالحرمين الشريفين، واهتمام ورعاية لضيوف هذا البلد المبارك.

وأفاد أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة استهدف أكثر من 2700 معتمر، وهو مستمر، وبقي الدفعة الرابعة عشرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يحظى بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يتابعه بكافة التفاصيل.

وتابع: "نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما قدم ولما يقدم في خدمة الإسلام والمسلمين"، مؤكدًا أن الدفعة الرابعة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة سوف يستهدف الضيوف من قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

وقال: إن الوزارة شاركت في المؤتمر في البرازيل وفي الأرجنتين، مشيرًا إلى أن كل الدعوات التي تتلقاها الوزارة بطلب الاستضافة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة يعطي دلالة كبيرة على أن هذا البرنامج لقى صدى عالميًا، والوزارة سوف تلبي إن شاء الله طلبات المسلمين في العالم بأن يلتحقوا بالبرنامج بكل شفافية ووضوح.

واختتم حديثه بتقديم الشكر الجزيل والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما واهتمامهما بالحرمين الشريفين وعنايتهما الخاصة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة.