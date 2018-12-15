"تعليم الأفلاج" تكمل متطلبات "اللقطة المكانية" لـ 212 مدرسة

محمد بن مسعود - الدمام - صعد بتعليم المحافظة للعشر الإدارات الأولى

أكملت إدارة التعليم بالأفلاج، قسم التخطيط والمعلومات، أمس الجمعة، العمل على تحديث ومتابعة وتدقيق بيانات "اللقطة المكانية".

وعمل قسم التخطيط والمعلومات بالإدارة على تحديد الموقع الجغرافي لـ 212 مدرسة (101 بنين + 111بنات)، بالمحافظة: تعليم حكومي وأهلي، ورياض أطفال، وتعليم مستمر، وتربية خاصة، ليصعد ذلك بترتيب تعليم المحافظة ضمن العشر الإدارات الأولى، كما يظهر في موقع شاشة الجاهزية الوزاري هذا الأسبوع .

وأشاد رئيس قسم التخطيط والمعلومات، شايع بن راشد الحبشان، بالدور الجوهري لقادة وقائدات مدارس المحافظة في هذا الإنجاز، وللأقسام المساندة للقطتين المكانية والمعلوماتية، وحث الجميع على التكاتف والتركيز على اللقطة المعلوماتية، حيث لا تزال أعمالها قيد التقدم.

وثمن "الحبشان" دعم ومتابعة مدير التعليم، د. محمد المغيرة، ومساعدِيه لأعمال القسم.

وأوضح أن سقف طموحات الإدارة ليس في توافر المعلومات فحسب، بل في صناعة القرارات المبنية على ضوئها والعمل على تحقيق الأهداف المخططة.