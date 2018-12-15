- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "تعليم الأفلاج" تكمل متطلبات "اللقطة المكانية" لـ 212 مدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكملت إدارة التعليم بالأفلاج، قسم التخطيط والمعلومات، أمس الجمعة، العمل على تحديث ومتابعة وتدقيق بيانات "اللقطة المكانية".
وعمل قسم التخطيط والمعلومات بالإدارة على تحديد الموقع الجغرافي لـ 212 مدرسة (101 بنين + 111بنات)، بالمحافظة: تعليم حكومي وأهلي، ورياض أطفال، وتعليم مستمر، وتربية خاصة، ليصعد ذلك بترتيب تعليم المحافظة ضمن العشر الإدارات الأولى، كما يظهر في موقع شاشة الجاهزية الوزاري هذا الأسبوع .
وأشاد رئيس قسم التخطيط والمعلومات، شايع بن راشد الحبشان، بالدور الجوهري لقادة وقائدات مدارس المحافظة في هذا الإنجاز، وللأقسام المساندة للقطتين المكانية والمعلوماتية، وحث الجميع على التكاتف والتركيز على اللقطة المعلوماتية، حيث لا تزال أعمالها قيد التقدم.
وثمن "الحبشان" دعم ومتابعة مدير التعليم، د. محمد المغيرة، ومساعدِيه لأعمال القسم.
وأوضح أن سقف طموحات الإدارة ليس في توافر المعلومات فحسب، بل في صناعة القرارات المبنية على ضوئها والعمل على تحقيق الأهداف المخططة.
"تعليم الأفلاج" تكمل متطلبات "اللقطة المكانية" لـ 212 مدرسةمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-15
أكملت إدارة التعليم بالأفلاج، قسم التخطيط والمعلومات، أمس الجمعة، العمل على تحديث ومتابعة وتدقيق بيانات "اللقطة المكانية".
وعمل قسم التخطيط والمعلومات بالإدارة على تحديد الموقع الجغرافي لـ 212 مدرسة (101 بنين + 111بنات)، بالمحافظة: تعليم حكومي وأهلي، ورياض أطفال، وتعليم مستمر، وتربية خاصة، ليصعد ذلك بترتيب تعليم المحافظة ضمن العشر الإدارات الأولى، كما يظهر في موقع شاشة الجاهزية الوزاري هذا الأسبوع .
وأشاد رئيس قسم التخطيط والمعلومات، شايع بن راشد الحبشان، بالدور الجوهري لقادة وقائدات مدارس المحافظة في هذا الإنجاز، وللأقسام المساندة للقطتين المكانية والمعلوماتية، وحث الجميع على التكاتف والتركيز على اللقطة المعلوماتية، حيث لا تزال أعمالها قيد التقدم.
وثمن "الحبشان" دعم ومتابعة مدير التعليم، د. محمد المغيرة، ومساعدِيه لأعمال القسم.
وأوضح أن سقف طموحات الإدارة ليس في توافر المعلومات فحسب، بل في صناعة القرارات المبنية على ضوئها والعمل على تحقيق الأهداف المخططة.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
07:21 PM
صعد بتعليم المحافظة للعشر الإدارات الأولى
أكملت إدارة التعليم بالأفلاج، قسم التخطيط والمعلومات، أمس الجمعة، العمل على تحديث ومتابعة وتدقيق بيانات "اللقطة المكانية".
وعمل قسم التخطيط والمعلومات بالإدارة على تحديد الموقع الجغرافي لـ 212 مدرسة (101 بنين + 111بنات)، بالمحافظة: تعليم حكومي وأهلي، ورياض أطفال، وتعليم مستمر، وتربية خاصة، ليصعد ذلك بترتيب تعليم المحافظة ضمن العشر الإدارات الأولى، كما يظهر في موقع شاشة الجاهزية الوزاري هذا الأسبوع .
وأشاد رئيس قسم التخطيط والمعلومات، شايع بن راشد الحبشان، بالدور الجوهري لقادة وقائدات مدارس المحافظة في هذا الإنجاز، وللأقسام المساندة للقطتين المكانية والمعلوماتية، وحث الجميع على التكاتف والتركيز على اللقطة المعلوماتية، حيث لا تزال أعمالها قيد التقدم.
وثمن "الحبشان" دعم ومتابعة مدير التعليم، د. محمد المغيرة، ومساعدِيه لأعمال القسم.
وأوضح أن سقف طموحات الإدارة ليس في توافر المعلومات فحسب، بل في صناعة القرارات المبنية على ضوئها والعمل على تحقيق الأهداف المخططة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "تعليم الأفلاج" تكمل متطلبات "اللقطة المكانية" لـ 212 مدرسة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الأفلاج" تكمل متطلبات "اللقطة المكانية" لـ 212 مدرسة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .