- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع شاهد.. الأخضر يكسو قرى شمال "باشوت" والسحب تغازل قمم الجبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً.
وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية.
شاهد.. الأخضر يكسو قرى شمال "باشوت" والسحب تغازل قمم الجبالسويد الحارثي الخليج 365 2018-12-15
يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً.
وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
07:20 PM
في مشاهد بديعة رسمت لوحة طبيعية خلابة
يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً.
وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. الأخضر يكسو قرى شمال "باشوت" والسحب تغازل قمم الجبال ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأخضر يكسو قرى شمال "باشوت" والسحب تغازل قمم الجبال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .