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محمد بن مسعود - الدمام - في مشاهد بديعة رسمت لوحة طبيعية خلابة يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً. وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز. ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية.

شاهد.. الأخضر يكسو قرى شمال "باشوت" والسحب تغازل قمم الجبال سويد الحارثي الخليج 365 2018-12-15 يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً. وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز. ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 07:20 PM في مشاهد بديعة رسمت لوحة طبيعية خلابة في مشاهد بديعة رسمت لوحة طبيعية خلابة يكسو اللون الأخضر، هذه الأيام، مناطق شمال مركز "باشوت" (شمالي منطقة عسير)، الأمر الذي زادها روعةً وجمالاً طبيعياً. وغطّت المسطحات الخضراء مساحات شاسعة من القرى، شملت القرى الشمالية للمركز. ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر اليوم السبت، مشاهد تجمّع السحب فوق قمم الجبال المطلة على تهامة، مشكلةً لوحةً ربانيةً بديعة، إلى جانب مشاهد تناسق أشجار الغابات مع المسطحات الخضراء الطبيعية.

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المصدر : الخليج 365