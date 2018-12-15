اعتلوا منصة تتويج البطولة من قبل.. تعرف على الفائزين بسباق "فورمولا إي- الدرعية"

محمد بن مسعود - الدمام - بعضهم شارك بها منذ موسمها الأول

حصد البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا اليوم (السبت) المركز الأول في سباق "فورمولا إي-الدرعية 2018"، فيما أحرز المركز الثاني الفرنسي جون إيريك فيرني، فاز البلجيكي جيروم دابروسيو بالمركز الثالث، في ختام سباق "فورمولا إي" الذي انطلق في الدرعية الخميس الماضي واستمر ثلاثة أيام.

وسبق للفائزين الثلاثة المشاركة في سباقات "فورمولا إي"، كما حققوا فرادى العديد من النتائج في البطولة ذاتها، فقبل الفوز بالمركز الأول في "فورمولا إي- الدرعية" اعتلى المتسابق أنطونيو فيليكس داكوستا، منصة التتويج مرة واحدة، حاصداً المركز الأول في الموسم الأول لسباق "فورمولا إي- بوينس آيرس"، وخلال مسيرة البطولة انتقل " داكوستا" من فريق "آغوري" إلى "أندريتي" خلال الموسم الثالث من "الفورمولا إي"، وانضم إلى فريق "بي إم دبليو" خلال منافسات "بطولة السيارات السياحية الألمانية".



ويشير تاريخ مشاركات المتسابق جون إيريك فيرني إلى أنه انضم إلى سباقات "الفورمولا إي" منذ الموسم الأول، وتوج بالمركز الأول في السباق الأول لـ"فورمولا إي"، واعتلى منصة التتويج أكثر من 10 مرات، ويعد في الوقت نفسه أصغر سائق فرنسي في تاريخ سباقات "الفورمولا 1".

أما المتسابق جيروم دابروسيو، فكما توضح المدونة الرياضية فهو أحد السائقين القلائل الذين شاركوا في سباقات "فورمولا إي" منذ انطلاقها، يوصف بأنه أكثر السائقين خبرة في مجال سيارات السباق الكهربائية بالكامل، وقبل الفوز بالمركز الثالث في "فورمولا إي-الدرعية" اعتلى منصة الفائزين سبع مرات، وفاز بالمركز الأول مرتين مع فريق "دراجون ريسنج" خلال المواسم الأربعة الأولى.