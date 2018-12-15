"مرور العاصمة المقدسة" يستعد للاختبارات بـ"خطة ميدانية"

محمد بن مسعود - الدمام - عبر 155 عنصراً ودوريات وعناصر سرية ودراجات وأفراد

ينتشر، مع ساعات فجر الغد، 155 عنصراً تابعاً لإدارة مرور العاصمة المقدسة؛ من أجل تسهيل حركة السير في جميع المحاور والطرق الرئيسة، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات الدراسية، وللتسهيل على الطلاب حتى يصلوا إلى مدارسهم وجامعاتهم بدون معوقات.

وأعدّت إدارة مرور العاصمة المقدسة خطتها التي راعت فيها أحكام الوجود المرورية في جميع المحاور والطرق الدائرية والطرقات والتقاطعات ومجمعات المدارس، ويشارك في تنفيذها عدد من الضباط والأفراد.

وكشفت إدارة مرور العاصمة المقدسة أن القوة المشاركة تتضمن 110 دوريات مرورية ما بين "دوريات ومرور سري ودوريات البحث والتحري"، إضافة إلى 20 دراجة نارية و25 فرداً.

وذكرت الإدارة أن الخطة تهدف إلى تسهيل وصول الطلاب لمقر اختباراتهم، وسرعة مباشرة الحوادث المرورية.

وأكدت الحرص منع دخول الشاحنات عبر النقاط المحددة إلى المداخل الرئيسة للعاصمة المقدسة، من خلال 14 نقطة منع، وكذلك تخفيض معدل حركة الشاحنات بالعاصمة المقدسة من خلال متابعة الدوريات المرورية المنتشرة بطرقات العاصمة المقدسة.

وأوضحت "إدارة المرور" أن الدوريات السرية ودوريات البحث والتحري ودوريات المواكب ستنتشر في المواقع التي يتوقع أن تشهد تجمعات، وذلك حتى اكتمال مغادرة الطلاب.