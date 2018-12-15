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ظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين مجموعة من المواطنين اليوم في افتتاح سباقات "الفورميلا إي" بالدرعية، وتوقف مع شاب أراد التقاط مقطع فيديو معه، وألقى له بيتاً شعرياً، ليربت الأمير على كتفه ويوجه له حديثه قائلاً: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب".
الفيديو ورغم أن مدته لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، إلا أنه حمّل أسمى معاني ارتباط الحاكم بشعبه، وافتخاره بهم، في مقابل حبه الذي نقشه في قلوبهم باهتمامه المستمر بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية لهم والتقدم لدولتهم.
وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
بالفيديو.. ولي العهد لشاب سعودي: "دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب"فهد الغبيوي الخليج 365 2018-12-15
ظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين مجموعة من المواطنين اليوم في افتتاح سباقات "الفورميلا إي" بالدرعية، وتوقف مع شاب أراد التقاط مقطع فيديو معه، وألقى له بيتاً شعرياً، ليربت الأمير على كتفه ويوجه له حديثه قائلاً: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب".
الفيديو ورغم أن مدته لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، إلا أنه حمّل أسمى معاني ارتباط الحاكم بشعبه، وافتخاره بهم، في مقابل حبه الذي نقشه في قلوبهم باهتمامه المستمر بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية لهم والتقدم لدولتهم.
وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
05:59 PM
ظهر بين مجموعة من المواطنين في افتتاح سباقات "الفورميلا إي" بالدرعية
ظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين مجموعة من المواطنين اليوم في افتتاح سباقات "الفورميلا إي" بالدرعية، وتوقف مع شاب أراد التقاط مقطع فيديو معه، وألقى له بيتاً شعرياً، ليربت الأمير على كتفه ويوجه له حديثه قائلاً: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب".
الفيديو ورغم أن مدته لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، إلا أنه حمّل أسمى معاني ارتباط الحاكم بشعبه، وافتخاره بهم، في مقابل حبه الذي نقشه في قلوبهم باهتمامه المستمر بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية لهم والتقدم لدولتهم.
وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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المصدر : الخليج 365
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