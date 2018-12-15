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محمد بن مسعود - الدمام - شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويرافقه الأمير سلمان بن حمد ولي عهد مملكة البحرين والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السباق الختامي لبطولة فورمولا إي الدرعية التي استضافتها المملكة على أرض الدرعية خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر. وحقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورمولا إي التي تحتضنها الدرعية. وجاء في المركزين الثاني والثالث لجون إيريك فيرني وجيروم دابروسيو. ولي العهد وسلمان بن حمد ومحمد بن زايد يحضرون السباق النهائي لـ"فورمولا إي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15 شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويرافقه الأمير سلمان بن حمد ولي عهد مملكة البحرين والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السباق الختامي لبطولة فورمولا إي الدرعية التي استضافتها المملكة على أرض الدرعية خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر. وحقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورمولا إي التي تحتضنها الدرعية. وجاء في المركزين الثاني والثالث لجون إيريك فيرني وجيروم دابروسيو. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 05:40 PM شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويرافقه الأمير سلمان بن حمد ولي عهد مملكة البحرين والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السباق الختامي لبطولة فورمولا إي الدرعية التي استضافتها المملكة على أرض الدرعية خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر. وحقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورمولا إي التي تحتضنها الدرعية. وجاء في المركزين الثاني والثالث لجون إيريك فيرني وجيروم دابروسيو. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، ولي العهد وسلمان بن حمد ومحمد بن زايد يحضرون السباق النهائي لـ"فورمولا إي" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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