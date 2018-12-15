معلم يقدم مكافأة مالية لـ 37 طالبًا بمدرسة ابن قتيبة بالشرائع

محمد بن مسعود - الدمام - لتسجيلهم أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور

وزع معلم، مكافأة مالية، لـ 37 طالبًا بأحد الفصول التي يدرس لها، بعد سجيله أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور.

وقدم المعلم بمدرسة ابن قتيبة الابتدائية بالشرائع، وائل القرشي، الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ مالي 25 ريالاً من حسابه الخاص، لكل طالب من طلاب الصف السادس، ووقع الاختيار على أحد الفصول وعدد طلابه 37 طالبًا، حققوا الشرط الذي طالبهم فيه.

وبدوره سلم معلم الفصل المكافأة للطلاب، بحضور قائد المدرسة محمد المسعودي، ووكيل المدرسة لشؤون المدرسية، عبدالرحمن العمري.