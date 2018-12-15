معلم يقدم مكافأة مالية لـ 37 طالبًا بمدرسة ابن قتيبة بالشرائع

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وزع معلم، مكافأة مالية، لـ 37 طالبًا بأحد الفصول التي يدرس لها، بعد سجيله أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور.
وقدم المعلم بمدرسة ابن قتيبة الابتدائية بالشرائع، وائل القرشي، الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ مالي 25 ريالاً من حسابه الخاص، لكل طالب من طلاب الصف السادس، ووقع الاختيار على أحد الفصول وعدد طلابه 37 طالبًا، حققوا الشرط الذي طالبهم فيه.
وبدوره سلم معلم الفصل المكافأة للطلاب، بحضور قائد المدرسة محمد المسعودي، ووكيل المدرسة لشؤون المدرسية، عبدالرحمن العمري.
معلم يقدم مكافأة مالية لـ 37 طالبًا بمدرسة ابن قتيبة بالشرائعأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-15
وزع معلم، مكافأة مالية، لـ 37 طالبًا بأحد الفصول التي يدرس لها، بعد سجيله أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور.
وقدم المعلم بمدرسة ابن قتيبة الابتدائية بالشرائع، وائل القرشي، الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ مالي 25 ريالاً من حسابه الخاص، لكل طالب من طلاب الصف السادس، ووقع الاختيار على أحد الفصول وعدد طلابه 37 طالبًا، حققوا الشرط الذي طالبهم فيه.
وبدوره سلم معلم الفصل المكافأة للطلاب، بحضور قائد المدرسة محمد المسعودي، ووكيل المدرسة لشؤون المدرسية، عبدالرحمن العمري.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
05:26 PM
لتسجيلهم أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور
وزع معلم، مكافأة مالية، لـ 37 طالبًا بأحد الفصول التي يدرس لها، بعد سجيله أعلى درجات الانضباط المدرسي في الحضور.
وقدم المعلم بمدرسة ابن قتيبة الابتدائية بالشرائع، وائل القرشي، الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ مالي 25 ريالاً من حسابه الخاص، لكل طالب من طلاب الصف السادس، ووقع الاختيار على أحد الفصول وعدد طلابه 37 طالبًا، حققوا الشرط الذي طالبهم فيه.
وبدوره سلم معلم الفصل المكافأة للطلاب، بحضور قائد المدرسة محمد المسعودي، ووكيل المدرسة لشؤون المدرسية، عبدالرحمن العمري.
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المصدر : الخليج 365
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