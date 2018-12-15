عدسات وسائل الإعلام العالمية تتسابق نحو الدرعية

محمد بن مسعود - الدمام - 64 مليون شخص زاروا وسم #فورمولا_إي بـ"تويتر"

صوبت وكالات ومحطات الأنباء العالمية عدسات كاميرات مراسيلها نحو الدرعية لنقل انطلاق الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا أي" ونتائج السباق الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وشهدت منطقة السباق توافد صحف عالمية بالإضافة إلى وسائل إعلام عربية ومحلية من أجل تغطية هذا الحدث الذي يقام لأول مرة بالشرق الأوسط.

وبلغ عدد زوار وسم #فورمولا_إي⁩ ووسم⁦#AdDiriyahEPrix 64 مليون شخص، بينهم ‏21 مليوناً عربياً و43 مليوناً أجنبياً، يترقبون ويبحثون عن أخبار السباق العالمي.

ورصد المركز الإعلامي حضور جميع وسائل الإعلام العالمية والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية التي تتابع الحدث بكل تفاصيله، حيث يمثل إنجازًا تاريخيًا ونوعيًا.

وكان عدد من مشاهير ورواد السفر في العالم قد نشروا خلال حساباتهم الخاصة تجربتهم في السعودية، منذ إصدار تأشيرة السفر حتى الوصول إلى المملكة.

وأشار الكثيرون منهم إلى سهولة الوصول والتعايش مع المجتمع السعودي وتوفر كافة الخدمات التي جعلت المملكة محط أنظار العالم سياحياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً.

وقال الإعلامي الألماني فيليب سوما: كل شيء مميز هنا، لم يسبق أن كانت فعالية "الفورمولا إي" بهذا الحجم، وقد ‏سمعت أن هذه التجهيزات تحققت خلال أسبوعين، وهذا يعني أن السعودية مهيأة لاستضافة أحداث كبيرة، ربما #كأس_العالم؟!

‏‫وظهر الإعلاميان الفرنسي سباستيان والسويدي داغلس بالثوب الأبيض في ‏سباق_فورملا_اي_الدرعية، فيما ارتدى الإنجليزي "تيم" والسويسري "جولن" الزي السعودي الشتوي.

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد شرّف #سباق_فورمولا_إي_الدرعية، الذي حقق فيه البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق "فورملا إي" التي تحتضنها الدرعية.