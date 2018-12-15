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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم اعتذاره للجماهير عقب الخسارة من الحزم قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال اعتذاره للجماهير على الخسارة الأولى للفريق أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب مغرداً:"اليوم ما لنا عذر كنا سيئين ونستحق الهزيمه". ‏وأضاف: أعتذر عن نتيجة اليوم وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم. ‏وزاد مغرداً:"ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات..‏ آسف آسف آسف ... أنتم لاتستحقون إلا الفرح". رئيس الهلال : كنا سيئين.. وبعد الأهلي سنوضح أمورًا تخص اتحاد القدم و"المسابقات" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15 قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال اعتذاره للجماهير على الخسارة الأولى للفريق أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب مغرداً:"اليوم ما لنا عذر كنا سيئين ونستحق الهزيمه". ‏وأضاف: أعتذر عن نتيجة اليوم وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم. ‏وزاد مغرداً:"ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات..‏ آسف آسف آسف ... أنتم لاتستحقون إلا الفرح". 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 06:09 PM قدّم اعتذاره للجماهير عقب الخسارة من الحزم قدّم اعتذاره للجماهير عقب الخسارة من الحزم قدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال اعتذاره للجماهير على الخسارة الأولى للفريق أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب مغرداً:"اليوم ما لنا عذر كنا سيئين ونستحق الهزيمه". ‏وأضاف: أعتذر عن نتيجة اليوم وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم. ‏وزاد مغرداً:"ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات..‏ آسف آسف آسف ... أنتم لاتستحقون إلا الفرح". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، رئيس الهلال : كنا سيئين.. وبعد الأهلي سنوضح أمورًا تخص اتحاد القدم و"المسابقات" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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