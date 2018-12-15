"ترامب" يعلن ترك وزير الداخلية "ريان زينك" منصبه مع نهاية العام الجاري

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ريان زينك سيترك منصبه مع نهاية العام الجاري.
وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الإدارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين.. ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".
"ترامب" يعلن ترك وزير الداخلية "ريان زينك" منصبه مع نهاية العام الجاريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ريان زينك سيترك منصبه مع نهاية العام الجاري.
وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الإدارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين.. ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
06:10 PM
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ريان زينك سيترك منصبه مع نهاية العام الجاري.
وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الإدارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين.. ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".
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المصدر : الخليج 365
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