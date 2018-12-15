"ترامب" يعلن ترك وزير الداخلية "ريان زينك" منصبه مع نهاية العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ريان زينك سيترك منصبه مع نهاية العام الجاري.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وزير الداخلية ريان زينك سيترك الإدارة نهاية العام الجاري بعد الخدمة لنحو عامين.. ريان حقق الكثير خلال ولايته وأود شكره على خدمة وطننا".