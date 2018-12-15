انت الان تتابع مدير عام TB الإيطالية لسيارات "الكارتينج": السعودية من الركائز المستقبلية في هذه الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استضافت حلبة FunXtreme مدير عام شركةTB الإيطالية المتخصصة بصناعة سيارات الكارتينج للسباقات، وذلك ضمن مساعي الشركة في تطوير الشراكة بينها وبين عدد من الشركات العالمية والعمل على تطوير رياضة "الكارتينج" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
والتقى الرئيس التنفيذي في FunXtreme المهندس عمار القاضي، بمدير عام شركة TB السيد إينا برينا، ودار الحديث بينهما حول واقع رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية وأفق التعاون المستقبلية بين الطرفين، كما تطرقا إلى إمكانية التعاون واستقطاب سيارات وفرق عمل فنية وتدريبية عالمية من الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة الكارتينج في المملكة وتحويلها لواحدة من أبرز الوجهات، كونها من أهم أنواع الرياضة في عالم المحركات على مستوى العالم وساهمت في تقديم عدد من أبطال العالم في سباقات الفورميلا1 أمثال مايكل شوماخر، إرتون سينا، فرناندو ألونسو، كيمي رايكنون، لويس هاميلتون، ويارنو تروللي.
وأكد المهندس القاضي أن إيطاليا واحدة من أعرق وأبرز الدول المتطورة في رياضة السيارات إن لم تكن الأبرز ن خلال ما قدمته للساحة العالمية من فرق وأبطال تركوا أثراً كبيراً في جميع أنواع سباقات السيارات.
وقال القاضي: نسعى بأن نكون لاعباً هاماً في رياضة الكارتينج على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة وركيزة أساسية تنطلق من خلالها المواهب الوطنية الشابة نحو العالمية، من خلال توفير جميع أدوات النجاح وعلى أعلى المستويات واستقطاب طواقم عالمية.وعبّر عن سعادته بهذه الزيارة والتي ستفتح قنوات عديدة للشراكة مع TB والتي تعد واحدة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الكارتينج، مما سيشكل إضافة قيمة لمسيرة الحلبة ويساعدها على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته أبدى إينا برينا إعجابه بالحلبة، مؤكداً أنها نموذج متميز لما تحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية تؤهلها للعب أدوار تطويرية في هذه الرياضة، مؤكداً أن البطولات التي تستضيفها الحلبة تعكس مكانتها في الكارتينج، ومنها بطولتا (ROTAX) وبطولة (SWS) العالمية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكارتينج CIK.
وأشار برينا أن حلبة FunXtreme ستكون واحدة من أهم الركائز المستقبلية في رياضة الكارتينج بالسعودية ويتوقع منها الكثير في ظل الخطوات التطويرية والاستراتيجية المستقبلية التي تنتهجها، لافتاً أن أصداء أول مشاركة للسيدات في المملكة العربية السعودية ضمن سباق عالمي كانت إيجابية من خلال الاهتمام الإعلامي بهذا السباق والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمي، ومنها وكالة الأنباء الأوروبية.
مدير عام TB الإيطالية لسيارات "الكارتينج": السعودية من الركائز المستقبلية في هذه الرياضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
استضافت حلبة FunXtreme مدير عام شركةTB الإيطالية المتخصصة بصناعة سيارات الكارتينج للسباقات، وذلك ضمن مساعي الشركة في تطوير الشراكة بينها وبين عدد من الشركات العالمية والعمل على تطوير رياضة "الكارتينج" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
والتقى الرئيس التنفيذي في FunXtreme المهندس عمار القاضي، بمدير عام شركة TB السيد إينا برينا، ودار الحديث بينهما حول واقع رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية وأفق التعاون المستقبلية بين الطرفين، كما تطرقا إلى إمكانية التعاون واستقطاب سيارات وفرق عمل فنية وتدريبية عالمية من الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة الكارتينج في المملكة وتحويلها لواحدة من أبرز الوجهات، كونها من أهم أنواع الرياضة في عالم المحركات على مستوى العالم وساهمت في تقديم عدد من أبطال العالم في سباقات الفورميلا1 أمثال مايكل شوماخر، إرتون سينا، فرناندو ألونسو، كيمي رايكنون، لويس هاميلتون، ويارنو تروللي.
وأكد المهندس القاضي أن إيطاليا واحدة من أعرق وأبرز الدول المتطورة في رياضة السيارات إن لم تكن الأبرز ن خلال ما قدمته للساحة العالمية من فرق وأبطال تركوا أثراً كبيراً في جميع أنواع سباقات السيارات.
وقال القاضي: نسعى بأن نكون لاعباً هاماً في رياضة الكارتينج على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة وركيزة أساسية تنطلق من خلالها المواهب الوطنية الشابة نحو العالمية، من خلال توفير جميع أدوات النجاح وعلى أعلى المستويات واستقطاب طواقم عالمية.وعبّر عن سعادته بهذه الزيارة والتي ستفتح قنوات عديدة للشراكة مع TB والتي تعد واحدة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الكارتينج، مما سيشكل إضافة قيمة لمسيرة الحلبة ويساعدها على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته أبدى إينا برينا إعجابه بالحلبة، مؤكداً أنها نموذج متميز لما تحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية تؤهلها للعب أدوار تطويرية في هذه الرياضة، مؤكداً أن البطولات التي تستضيفها الحلبة تعكس مكانتها في الكارتينج، ومنها بطولتا (ROTAX) وبطولة (SWS) العالمية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكارتينج CIK.
وأشار برينا أن حلبة FunXtreme ستكون واحدة من أهم الركائز المستقبلية في رياضة الكارتينج بالسعودية ويتوقع منها الكثير في ظل الخطوات التطويرية والاستراتيجية المستقبلية التي تنتهجها، لافتاً أن أصداء أول مشاركة للسيدات في المملكة العربية السعودية ضمن سباق عالمي كانت إيجابية من خلال الاهتمام الإعلامي بهذا السباق والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمي، ومنها وكالة الأنباء الأوروبية.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
06:02 PM
فتح آفاق شراكة عالمية لتطويرها في المملكة
استضافت حلبة FunXtreme مدير عام شركةTB الإيطالية المتخصصة بصناعة سيارات الكارتينج للسباقات، وذلك ضمن مساعي الشركة في تطوير الشراكة بينها وبين عدد من الشركات العالمية والعمل على تطوير رياضة "الكارتينج" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
والتقى الرئيس التنفيذي في FunXtreme المهندس عمار القاضي، بمدير عام شركة TB السيد إينا برينا، ودار الحديث بينهما حول واقع رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية وأفق التعاون المستقبلية بين الطرفين، كما تطرقا إلى إمكانية التعاون واستقطاب سيارات وفرق عمل فنية وتدريبية عالمية من الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة الكارتينج في المملكة وتحويلها لواحدة من أبرز الوجهات، كونها من أهم أنواع الرياضة في عالم المحركات على مستوى العالم وساهمت في تقديم عدد من أبطال العالم في سباقات الفورميلا1 أمثال مايكل شوماخر، إرتون سينا، فرناندو ألونسو، كيمي رايكنون، لويس هاميلتون، ويارنو تروللي.
وأكد المهندس القاضي أن إيطاليا واحدة من أعرق وأبرز الدول المتطورة في رياضة السيارات إن لم تكن الأبرز ن خلال ما قدمته للساحة العالمية من فرق وأبطال تركوا أثراً كبيراً في جميع أنواع سباقات السيارات.
وقال القاضي: نسعى بأن نكون لاعباً هاماً في رياضة الكارتينج على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة وركيزة أساسية تنطلق من خلالها المواهب الوطنية الشابة نحو العالمية، من خلال توفير جميع أدوات النجاح وعلى أعلى المستويات واستقطاب طواقم عالمية.وعبّر عن سعادته بهذه الزيارة والتي ستفتح قنوات عديدة للشراكة مع TB والتي تعد واحدة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الكارتينج، مما سيشكل إضافة قيمة لمسيرة الحلبة ويساعدها على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته أبدى إينا برينا إعجابه بالحلبة، مؤكداً أنها نموذج متميز لما تحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية تؤهلها للعب أدوار تطويرية في هذه الرياضة، مؤكداً أن البطولات التي تستضيفها الحلبة تعكس مكانتها في الكارتينج، ومنها بطولتا (ROTAX) وبطولة (SWS) العالمية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكارتينج CIK.
وأشار برينا أن حلبة FunXtreme ستكون واحدة من أهم الركائز المستقبلية في رياضة الكارتينج بالسعودية ويتوقع منها الكثير في ظل الخطوات التطويرية والاستراتيجية المستقبلية التي تنتهجها، لافتاً أن أصداء أول مشاركة للسيدات في المملكة العربية السعودية ضمن سباق عالمي كانت إيجابية من خلال الاهتمام الإعلامي بهذا السباق والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمي، ومنها وكالة الأنباء الأوروبية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مدير عام TB الإيطالية لسيارات "الكارتينج": السعودية من الركائز المستقبلية في هذه الرياضة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام TB الإيطالية لسيارات "الكارتينج": السعودية من الركائز المستقبلية في هذه الرياضة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .