مدير عام TB الإيطالية لسيارات "الكارتينج": السعودية من الركائز المستقبلية في هذه الرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح آفاق شراكة عالمية لتطويرها في المملكة

استضافت حلبة FunXtreme مدير عام شركةTB الإيطالية المتخصصة بصناعة سيارات الكارتينج للسباقات، وذلك ضمن مساعي الشركة في تطوير الشراكة بينها وبين عدد من الشركات العالمية والعمل على تطوير رياضة "الكارتينج" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

والتقى الرئيس التنفيذي في FunXtreme المهندس عمار القاضي، بمدير عام شركة TB السيد إينا برينا، ودار الحديث بينهما حول واقع رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية وأفق التعاون المستقبلية بين الطرفين، كما تطرقا إلى إمكانية التعاون واستقطاب سيارات وفرق عمل فنية وتدريبية عالمية من الشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على رياضة الكارتينج في المملكة وتحويلها لواحدة من أبرز الوجهات، كونها من أهم أنواع الرياضة في عالم المحركات على مستوى العالم وساهمت في تقديم عدد من أبطال العالم في سباقات الفورميلا1 أمثال مايكل شوماخر، إرتون سينا، فرناندو ألونسو، كيمي رايكنون، لويس هاميلتون، ويارنو تروللي.

وأكد المهندس القاضي أن إيطاليا واحدة من أعرق وأبرز الدول المتطورة في رياضة السيارات إن لم تكن الأبرز ن خلال ما قدمته للساحة العالمية من فرق وأبطال تركوا أثراً كبيراً في جميع أنواع سباقات السيارات.

وقال القاضي: نسعى بأن نكون لاعباً هاماً في رياضة الكارتينج على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة وركيزة أساسية تنطلق من خلالها المواهب الوطنية الشابة نحو العالمية، من خلال توفير جميع أدوات النجاح وعلى أعلى المستويات واستقطاب طواقم عالمية.وعبّر عن سعادته بهذه الزيارة والتي ستفتح قنوات عديدة للشراكة مع TB والتي تعد واحدة من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الكارتينج، مما سيشكل إضافة قيمة لمسيرة الحلبة ويساعدها على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جهته أبدى إينا برينا إعجابه بالحلبة، مؤكداً أنها نموذج متميز لما تحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية تؤهلها للعب أدوار تطويرية في هذه الرياضة، مؤكداً أن البطولات التي تستضيفها الحلبة تعكس مكانتها في الكارتينج، ومنها بطولتا (ROTAX) وبطولة (SWS) العالمية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكارتينج CIK.

وأشار برينا أن حلبة FunXtreme ستكون واحدة من أهم الركائز المستقبلية في رياضة الكارتينج بالسعودية ويتوقع منها الكثير في ظل الخطوات التطويرية والاستراتيجية المستقبلية التي تنتهجها، لافتاً أن أصداء أول مشاركة للسيدات في المملكة العربية السعودية ضمن سباق عالمي كانت إيجابية من خلال الاهتمام الإعلامي بهذا السباق والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمي، ومنها وكالة الأنباء الأوروبية.