السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم وعدد من المراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى - .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:38ت م

0138



بريدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم وعدد من المراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى - .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:38ت م0138

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