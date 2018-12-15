شكرا لقرائتكم قرقاش يكشف سر محاولات الدوحة اليائسة لصلح حب الخشوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر تسعى بشكل يائس لمصالحة الدول العربية الأربع، لكن دون أن تقدم أي استجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن متابعات الخليج 365 القطري يدرك الأزمة التي يحاول قادته إنكارها.

وقال قرقاش: من الواضح أن النظام القطري يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح “حب الخشوم” دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف.

وأضاف قرقاش: ولعلنا لا نضيف جديدًا حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والإيرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس.

وتابع قرقاش: وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرًا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة.

وكان قرقاش لفت في وقت سابق إلى الحملة القذرة التي تقوم بها الدوحة ضد الرياض بقوله: الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها.

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