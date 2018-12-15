شكرا لقرائتكم عين العلا وراس الذيب وفطر الزميلة تحصد جوائز عين حجر في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أسماء الفائزين في مسابقة “عيّن حجر يصبح أثر”، في الحفل الذي أقامته مساء الجمعة بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالمحافظة.

وفاز بالمسابقة التي أطلقتها الهيئة كمبادرة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية، ثلاثة فائزين، هم: سالم الحجري، وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف ريال، عن تسميته صخرة “عين العلا”.. ونادر البلوي وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 75 ألف ريال، عن تسميته صخرة “راس الذيب”.. وبالجائزة الثالثة فاز علي العنزي بمبلغ 50 ألف ريال عن تسميته صخرة “فطر الزميلة”.

وقام محافظ العلا مبارك المورقي بتسليم الفائزين جوائزهم.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أطلقت مسابقة “عيّن حجر يصبح أثر” في سبتمبر الماضي من أجل إشراك أهالي العلا وسكان المملكة بشكل عام في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية، لتصبح تلك الصخور معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار والسياح من كافة أنحاء العالم.

حضر حفل توزيع الجوائز عدد من المسؤولين والأهالي والصحفيين، الذين عبروا عن إعجابهم بتلك المسابقة الفريدة، وبما شاهدوه من معالم المحافظة.

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