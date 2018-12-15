شكرا لقرائتكم رعاية وحضور محمد بن سلمان #فعاليات_فورمولا_إي_الدرعية يعطي البطولة زخمًا عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدرعية

على مدى 3 أيام جذبت المملكة أنظار أكثر من 80 مليون مشاهد على مستوى العالم لمتابعة تفاصيل مسابقة فورميلا إي الدرعية، التي أقيمت في المملكة للمرة الأولى برعاية واهتمام كبيرين من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

رعاية ولي العهد لم تتوقف عند توجيهاته التي قادت إلى إنجاز حي الطريف في 6 أشهر بعدما ظل متعثرًا لمدة 22 عامًا فقط، بل امتد إلى متابعته لكافة التفاصيل والاستعدادات، حيث زار مضمار السباق قبل انطلاق الفعاليات ووقف على ما يتم من تجهيزات واليوم كان حضوره للحدث الكبير لافتًا ويحمل العديد من الرسائل.

ويمثل احتضان المملكة للبطولات الدولية الكبرى أحد جوانب رؤية 2030 التي تعتبر مشاركة الشباب تطلعاتهم واهتماماتهم أولى أولياتها، ومن هذا المنطلق استضافت المملكة عروض المصارعة الحرة وبطولات مميزة من مسيرة WWE.

ويعكس الحضور الرسمي الكبير لسباق فورمولا إي هو تقدير للمملكة ولسمو الأمير محمد بن سلمان وهو يعطي زخمًا كبيرًا للبطولة على المستوى الإقليمي والدولي.

والمعروف أن سباق فورمولا E هو من فئة سباقات التي تستخدم فيها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، وانطلقت فكرته عام 2011 وتم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

وأقيمت أول بطولة في عام 2014 في العاصمة الصينية بكين، ويحصل أعلى 3 متسابقين يصوت لهم الجمهور على كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية لمدة 5 ثوانٍ في النصف الثاني من السباق.

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