الان تتابع مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بجازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365 - عبد الله العازمي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان، اليوم، إثر انقلاب سيارتهم على طريق العارضة في جازان.

وقال متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث انقلاب على طريق العارضة، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وفاة 3 أشخاص قبل وصول الفرق الإسعافية بينما نقلت حالتان عن طريق المواطنين، حسب إفادة من كان في الموقع.