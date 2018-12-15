شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مرورية للاختبارات في أملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج)

مع انطلاقة الإختبارات الدراسية يوم غدٍ (الأحد)، يبدأ تطبيق الخطة المرورية التى أعدها مرور أملج، حيث تقوم إدارة المرور بنشر وتمركز الدوريات بالمحافظة تحت إشراف ميداني من مدير مرور أملج الملازم أول محمد سليمان الحبيشي، بغية الحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب خلال هذه الفترة، والتي غالباً ما تكثر بها الحوادث المرورية جراء خروج الطلاب في أوقات مبكرة.

وذكر مدير مرور أملج، أنه سيتم تكثيف الدوريات المرورية منذ الصباح الباكر في الطرقات وإشارات المرور وأمام المدارس، وذلك لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية، في حين سيتم متابعة وضبط من يرتكب المخالفات المرورية خاصة التفحيط الذي يكثر مع حلول موعد الاختبارات وعند انصراف الطلاب من مدارسهم، بهدف تطبيق مبدأ السلامة المرورية والحرص على أرواح أبنائنا الطلاب.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات ومتابعة مدير مرور منطقة تبوك العميد محمد العتيق.