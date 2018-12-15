شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر «الإسورة الحمراء» في يد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) لم يكن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن «الإسورة الحمراء» في يديهما إلا دلالة عن دعمهما للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019. في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. لم يكن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن «الإسورة الحمراء» في يديهما إلا دلالة عن دعمهما للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019. في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتهتم بطولة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي تكرس جهودها لخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال المنافسات الرياضية. وتقدم المنظمة تدريبات ومنافسات رياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الألعاب الأولمبية للأطفال والكبار ذوي الإعاقات الذهنية، مما يمنحهم فرصاً مستمرة لتطوير اللياقة البدنية، وإظهار الشجاعة، والاستمتاع بالحياة، والمشاركة في تبادل الهدايا والمهارات والصداقات مع عائلاتهم والرياضيين الآخرين وأفراد المجتمع..



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