شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الأمر بالمعروف» بمكة يتفقد العمل في هيئة محافظة الجموم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم (السبت)، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، للاطلاع على سير العمل الميداني والإداري وتلمس احتياج منسوبي الهيئة الميدانية والإدارية.

والتقى بمنسوبي الهيئة وحثهم على أداء الأمانة والقيام بالواجب المناط بهم، مؤكدا خلال لقائه بالأعضاء الميدانيين أهمية تقديم النصح والتوجيه والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر، مبينا أهمية بناء العلاقات مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التواصل المحقق لتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه.

كما زار العمري محافظ الجموم عمران الزهراني وبحث معه سبل تحقيق أهداف ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المناسبة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وتأتي هذه الجولات بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرقي بالعمل ميدانياً وإدارياً.