شكرا لقرائتكم خبر عن صور الحرم المكي تخطف الأضواء في «ألوان السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

خطف جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة في معرض «ألوان السعودية» الأنظار، بتقديمه صوراً فوتوغرافية نادرة لجنبات المسجد الحرام والكعبة المشرفة وصحن المطاف، في خامس أيام المعرض.

وشهد جناح العاصمة المقدسة تهافت الوفود الزائرة للتعرف على زوايا لم يتمكنوا من رؤيتها في وقت سابق، معتبرين أنها فرصة سانحة للتعرف عن قرب على الحرم المكي برؤية مصورين مبدعين استطاعوا تصوير زوايا نادرة من الحرم الشريف.

بدوره، ذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث للوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني، أن مشاركة مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة تأتي من خلال البرنامج الوطني الذي أطلقته الهيئة للتأكيد على أهمية التصوير من قِبل المواهب والشغوفين بالأفلام السياحية القصيرة، مؤكداً أنها فرصة ذهبية لعرض مقومات السعودية سياحياً لجميع الزوار والمشاركين.

واعتبر أن أهمية «ألوان السعودية» تنبث من خلال رفع روح التنافس بين المشاركين، خاصة أنها تعتبر منصة إبداعية يستطيع المشاركون من خلالها ترجمة أعمالهم وإبداعاتهم بشكل متكامل يصب في مقدرتهم على بلورة المفاهيم الإبداعية لرؤاهم ومشاركتها مع المبدعين، مبيناً أن كتاب ألوان السعودية يوثق أفضل الصور الفائزة والمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى عرض إبداعاتهم في مواقع خاصة بالأجنحة الدولية للاتحادات المتخصصة بالتصوير.

وأفاد أن معرض ألوان السعودية يتيح الفرصة للمتخصصين في مجال التصوير والأفلام السياحية وغيرها ليتشاركوا الإبداع ويتبادلوا الخبرات مع المهتمين في هذه المجمعات، مبيناً أنه ينبغي العمل سوياً لإنجاح المعرض وتوثيقه واحتضانه في كل مدن السعودية.