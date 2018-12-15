شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الباحة»: آليات لتفادي أضرار «السائبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

اقترح المجلس البلدي بمنطقة الباحة، آليات لتفادي أضرار الحيوانات السائبة والضالة (الإبل، الحمير، الكلاب، وقرود البابون)، مشددا في جلسته الاعتيادية برئاسة أحمد بن مسفر آل هادي مساء أول أمس (الخميس) على ضرورة التعامل مع «السائبة» بإجراءات حاسمة وسريعة، كون أضرارها الصحية متوقعة، ومنها نقل العدوى، وما تسببه من ضرر على المزارع.

عضو المجلس سعيد مصقّر تطلع إلى تعاون جهات عدة معنية بالحد من انتشار آثار الحيوانات المهملة من خلال تعقيمها حتى لا تتوالد أو نقلها إلى مناطق أخرى تستفيد مما يستفاد منه.

وناقش المجلس حاجة مواقع الاستثمار إلى لوحات تدل عليها وتعرض مساحاتها الإجمالية وتحدد غرض النشاط المؤهل للموقع، ورفع مقترح لمعالجة وضع مسبح ملاعب الشمال، موصيا بإعادة الدهانات الفسفورية في بعض الشوارع، كون الباحة تشهد ضبابا كثيفاً تنخفض فيه درجة الرؤية لدى السائقين، ووضع آلية جديدة تضبط عمل شركات النظافة في فصل الشتاء.