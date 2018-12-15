شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سعوديين.. الأبرز عالميا في الـ ICMAS والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

حقق الطالب تيم بن إيهاب سالم من مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة - القسم الأجنبي - وأحد الأطفال الأبطال بمركز أطفال علماء المدينة المنورة، المركز الثاني في بطولة العالم للرياضيات الذهنية ICMAS، ضمن 7 طلاب سعوديين من مختلف المناطق الذين شاركوا ببرنامج الحساب الذهني بالعداد الصيني في بطولة العالم الدولية التي أقيمت أخيرا في مدينة نيودلهي بدولة الهند، شارك فيها أكثر من 800 طالب من 9 دول.

وأوضحت مديرة مؤسسة أطفال علماء المدينة المنورة سمر أفندي، أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقا من التوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله - لنشر ثقافة العلم والمعرفة باعتبارهما من أهم مقومات حياتنا الاجتماعية والثقافية ودعما لرؤية المملكة 2030 لدعم الثقافة والترفيه، مضيفة أن التميز للطالب تيم سالم ليس بجديد حيث حصد في أكتوبر الماضي المركز الأول على مستوى منطقة المدينة المنورة، وقد كان في استقبال الطالب وعائلته لحظة وصولهم المدينة المنورة قادة مدارس الخندق الأهلية وعدد من منسوبي إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة احتفاء بفوزه وتقديرا لموهبته.

من جهته أفاد المشرف العام بمجموعة بن شافي التعليمية خالد الشيخ، أن الطلاب السبعة من مختلف المناطق الذين شاركوا في المسابقة الدولية فازوا بالمراكز الأولى دوليا من أصل أكثر من 800 مشارك وهم تيم بن إيهاب سالم بالمركز الثاني والطالب يزن بن عبدالله الدعيجي بالمركز الثاني مكرر والطالب هشام بن محمد الشاووش بالمركز الثالث وكل من الطلاب يوسف بن إيهاب الشربيني وخالد بن وليد الزاكي وياسر بن محمد البقمي ويزن بن عبدالله الغامدي بالمركز الرابع دوليا.