شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي يُهنئ رئيس «الشورى» لحصوله على جائزة «التميز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(مكة المكرمة)

هنَّأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، بمناسبة حصوله على جائزة التميز البرلماني العربي لفئة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية من الاتحاد البرلماني العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا التكريم المستحق جاء تعبيراً عن تقدير الاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية للأعمال والإنجازات البرلمانية المقدرة لرئيس مجلس الشورى السعودي، ودوره المؤثر والفاعل في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة، وما يقوم به من جهودٍ كبيرةٍ ومقدرةٍ لدعم التعاون والتنسيق البرلماني العربي العربي، والتي كان لها أبرز الأثر في تعزيز وترسيخ العمل البرلماني وتطويره والانطلاق به نحو آفاق أرحب خدمةً للقضايا العربية.

وأوضح السلمي، أن الجائزة تعتبر مفخرة وتقديراً للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم، وتشكل في الوقت نفسه إضافة حقيقية لرصيد الإنجازات الوطنية المتحققة في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذان يوليان مجلس الشورى كل دعم وحرص ورعاية واهتمام.