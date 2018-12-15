شكرا لقرائتكم خبر عن المجاردة: صعق كهربائي يصرع مقيماً ويصيب آخر بـ«أحد ثربان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (المجاردة)

أصيب مقيمان من الجنسية العربية اليوم (السبت) بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية.

وفي التفاصيل، أن العاملين تابعين لأحدى المؤسسات المقاولة كانا يقومان بتركيب أعمدة الإنارة لأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان وأثناء ذلك تعرضا لصعق كهربائي أثناء تثبيت أحد الأعمدة مما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لبلدية المجاردة عمر الشهري، بأن البلدية قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية في صيانة وتركيب أعمدة إنارة لمركز أحد ثربان وأثناء تركيب ونقل أحد الاعمدة حصل تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، مما نتج عنه التماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة عامل آخر.