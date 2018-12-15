شكرا لقرائتكم خبر وكيل الشؤون الإسلامية يتفقد مقر ضيوف الملك سلمان للعمرة بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مستمر وماض قدما في تحقيق أهدافه النبيلة وغاياته الكبيرة، وفي مقدمتها لم شمل الأمة وجمع كلمتها والتأليف بينها من خلال اجتماع حافل يضم النخب والمؤثرين الفاعلين في مجتمعاتهم وأوطانهم في مختلف بقاع الأرض، لمدة 10 أيام حافلة بفعاليات عديدة في خير بلدين مكة والمدينة.

ونوه عقب جولته التفقدية اليوم لمقر سكن الضيوف بالمدينة المنورة بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بأولي العلم وأهل الذكر من النخب والمبرزين في مختلف المجالات وشتى المناحي والتخصصات العلمية والعملية.

وأوضح أن الجهود العظيمة المبذولة من الجميع في الوكالة أو أمانة البرنامج نلمس أثرها في مشاعر الضيوف مشاعر الفرح والسرور، والتي تثلج صدور المسؤولين والعاملين في الأمانة العامة للبرنامج، موضحا أن هذه الجهود المباركة لم تكن لولا فضل الله تعالى ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن من أبرز الأهداف وأعظمها تعزيز العمق الإسلامي وإيضاح الصورة الوسطية لهذه الدولة المباركة في نشر الإسلام بسماحته واعتداله ووسطيته، وبيان ما تعيشه الدولة من تسامح ووسطية في مناهجها وبين مواطنيها والمقيمين فيها، وإيضاح ما تنفقه بعطاء وسخاء على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مبادرات جديدة تختلف عن الأعوام السابقة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من البرنامج، في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لافتا إلى أنها حرصت على توظيف أبناء الوزارة وإشراكهم في العمل وأن يكونوا لبنة أساسية في خدمة ضيوف البرنامج، مضيفا "نشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".

ونوه بالدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمين، لتنفيذ برنامج الاستضافة، بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.

وكان وكيل الوزارة تجول في مقر إقامة الضيوف بفندق كروان بلازا واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، كما التقى برؤساء اللجان العاملة في البرنامج والمباشرين للخدمة، حاثا الجميع على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين تحقيقا لتطلعات القيادة من هذا البرنامج النوعي الذي أضحى بصمة متميزة من بصمات المملكة المعهودة في إكرام أهل الأثر الحميد أينما كانوا.