السعودية اليوم / محافظ العلا يسلم جوائز الفائزين بمسابقة "عيّن حجر يصبح أثر"

جدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا, أسماء الفائزين في مسابقة "عيّن حجر يصبح أثر"، في الحفل الذي أقامته اليوم بجوار صخرة الفيل وهي أشهر التشكيلات الصخرية بالمحافظة.وفاز بالمسابقة التي أطلقتها الهيئة كمبادرة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من مناظر طبيعية وتشكيلات صخرية، ثلاثة فائزين، هم: سالم الحجري، وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف ريال، عن تسميته صخرة "عين العلا", ونادر البلوي فاز بالجائزة الثانية وقيمتها 75 ألف ريال، عن تسميته صخرة "راس الذيب", وفاز بالجائزة الثالثة علي العنزي بمبلغ 50 ألف ريال عن تسميته صخرة "فطر الزميلة".وقام محافظ محافظة العلا مبارك المورقي بتسليم الفائزين جوائزهم.وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد أطلقت مسابقة "عيّن حجر يصبح أثر" في سبتمبر الماضي من أجل إشراك أهالي العلا وسكان المملكة بشكل عام في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية، لتصبح تلك الصخور معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار والسياح من أنحاء العالم كافة.حضر حفل توزيع الجوائز, عدد من المسؤولين والأهالي والصحفيين، الذين عبروا عن إعجابهم بتلك المسابقة الفريدة، وبما شاهدوه من معالم المحافظة.// انتهى //18:42ت م0134