السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة يتفقد العمل في هيئة محافظة الجموم



مكة المكرمة 7 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم, هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم, للاطلاع على سير العمل الميداني والإداري وتلمس احتياج منسوبي الهيئة الميدانية والإدارية.

والتقى بمنسوبي الهيئة وحثهم على أداء الأمانة والقيام بالواجب المناط بهم, مؤكدا خلال لقاءه بالأعضاء الميدانيين أهمية تقديم النصح والتوجيه والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر, مبينا أهمية بناء العلاقات مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التواصل المحقق لتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

كما زار العمري محافظ الجموم عمران الزهراني وبحث معه سبل تحقيق أهداف ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المناسبة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ .

وتأتي هذه الجولات بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرقي بالعمل ميدانياً وإدارياً .

// انتهى //

17:47ت م

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مكة المكرمة 7 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم, هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم, للاطلاع على سير العمل الميداني والإداري وتلمس احتياج منسوبي الهيئة الميدانية والإدارية.والتقى بمنسوبي الهيئة وحثهم على أداء الأمانة والقيام بالواجب المناط بهم, مؤكدا خلال لقاءه بالأعضاء الميدانيين أهمية تقديم النصح والتوجيه والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر, مبينا أهمية بناء العلاقات مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التواصل المحقق لتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.كما زار العمري محافظ الجموم عمران الزهراني وبحث معه سبل تحقيق أهداف ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المناسبة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ .وتأتي هذه الجولات بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرقي بالعمل ميدانياً وإدارياً .// انتهى //17:47ت م0122

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