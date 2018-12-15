السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم جامعة الدول العربية يشارك في مؤتمر الاقتصاد الرقمي بالإمارات



القاهرة 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، الذي يُعقد غدًا ولمدة يومين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن مشاركة "أبو الغيط" في هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية بهدف مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي .

// انتهى //

17:47ت م

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القاهرة 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، الذي يُعقد غدًا ولمدة يومين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن مشاركة "أبو الغيط" في هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية بهدف مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي .// انتهى //17:47ت م0121

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