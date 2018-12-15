السعودية | ولي العهد يشهد الجولة الكبرى لسباق “فورملا إي – الدرعية” النهائي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يشهد الجولة الكبرى لسباق “فورملا إي – الدرعية” النهائي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:39 مساءً, 15 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض يشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجولة الكبرى لسباق فورمولا إي الدرعية النهائي، اليوم السبت. وانطلق منذ قليل السباق النهائي لـ”فورمولا إي الدرعية”، بحضور عدد من القادة وكبار الفنانين العرب.

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