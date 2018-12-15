شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأحد جماهير الـ«فورملا إي»: ما دام فيه شعب مثلكم.. ما فيه أي مصاعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أحد الحضور بشكل عفوي في نهائي سباق الفورمولا إي بالدرعية وهو يلقي أمام ولي العهد بيت من الشعر يقول فيه: مادام حاكمنا على العز سلمان لاتلتفت للي تحالم يبيده، ليجيب عليه ولي العهد: مادام في شعب مثلكم طويل عمر مافي اي مصاعب.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أحد الحضور بشكل عفوي في نهائي سباق الفورمولا إي بالدرعية وهو يلقي أمام ولي العهد بيت من الشعر يقول فيه: مادام حاكمنا على العز سلمان لاتلتفت للي تحالم يبيده، ليجيب عليه ولي العهد: مادام في شعب مثلكم طويل عمر مافي اي مصاعب.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأحد جماهير الـ«فورملا إي»: ما دام فيه شعب مثلكم.. ما فيه أي مصاعب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .