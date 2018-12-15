شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يفوز بجائزة التميز في الاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة «التميز البرلماني» بالاتحاد البرلماني العربي، فئة «رؤساء البرلمان» من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة حاليًا بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

وعد رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

وأعرب الدكتور عبد الله آل الشيخ، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس ايجاباً على الشعوب العربية، سائلاً المولى القدير أن يسدد الجهود فيما يخدم الأمة العربية ويحفظ أمنها ورخائها.

يذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة.