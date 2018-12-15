ضبط تشكيل عصابي ارتكب 97 جريمة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية ومكاتب الشركات في مواقع عدة بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازح ويمني، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في مواقع عدة بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم، بعد اقتحامها عنوة وتكسير أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 97 حادثة، تجاوزت قيمة المسروقات بها 1300000 ريال، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.