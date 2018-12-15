شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر مكة للوحدة الإسلامية يوصي بميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أوصى المشاركون بالمؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية "مخاطر التصنيف والإقصاء" (في أفق تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة) الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، بإنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويبين الأصول والثوابت المحكمة الجامعة لهم، ويحرر مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى الرابطة تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان "وثيقة مكة المكرمة" يعقد ميثاقها بجوار البيت العتيق.

وشددوا على أهمية دور المرجعية الروحية للمملكة للمسلمين كافة بجميع دلالاتها، باعتبارها منارة الإسلام والمسلمين ومهوى أفئدتهم وملتقى جمعهم، مجددين التأكيد على أن المحاولات المغرضة التي تستهدف بتحاملها المكشوف الإساءة لها هي بالنسبة لهم خط أحمر، بما تمثله من إساءة لأكثر من مليار و800 مليون مسلم يجدون في المملكة المحضن الكبير لهم من موقع تشرفها المستحق بخدمة مقدساتهم والسهر على راحتهم في أداء نسكهم وزيارتهم.

وحذر المؤتمر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني، وذلك أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاضا على قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة. وأكد أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة، بما في ذلك ما يسمى بالأقليات الدينية، حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصرا على مواجهة أفكار التطرف والإرهاب وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلا في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي.

مطالبة بإنشاء منتدى عالمي للوحدة الإسلامية يتضمن:

1 - مبادرات وبرامج عملية لتعزيز القيم المشتركة في الداخل الإسلامي

2 - إيجاد مبادرات وبرامج عملية ضمن مناشط المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية

3 - رصد وتحليل كل الأطروحات السلبية ومن ثم التصدي لها بكفاءة عالية

4 - اقتراح البرامج التأهيلية التدريبية المرسخة لقيم الاعتدال الإسلامي والمعززة لوعيه

5 - اقتراح المناهج الدراسية الداعمة لأهدافه التوعوية من خلال برامج يعدها نخبة من كبار العلماء

6 - التركيز في جهوده التوعوية للشباب المسلم على احترام العهود والمواثيق والدساتير والأنظمة

7 - التعامل مع الجميع بمحبة الخير لهم والصدق معهم والترفع عن أساليب مواجهة الإساءة بالإساءة