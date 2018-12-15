السعودية | ولي العهد يشهد السباق النهائي لـ فورمولا إي بالدرعية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:03 مساءً, 15 ديسمبر 2018 م

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شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم (السبت)، الجولة الكبرى لسباق «فورمولا إي» على حلبة الدرعية.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 – 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليوميين الماضيين، في ظل ما تقوم به كافة القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم .