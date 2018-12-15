شكرا لقرائتكم روني في المملكة: #سباق_فورملا_اي_الدرعية عرفني حفاوة استقبال السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أبدى نجم فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي السابق واين روني، سعادته البالغة بالتواجد في المملكة لحضور منافسات فورمولا اي بموسمها الخامس، والتي تُقام في الوقت الحالي بالدرعية.

وأكد هداف المنتخب الإنكليزي السابق، أنه يدعم المتسابق سام بيرد في فورمولا اي التي تقام في الوقت الحالي بالمملكة، مشيدًا باستقبال الشعب السعودي الحار له.

وقال روني عبر حسابه على تويتر: “سعيد بقضاء يوم لا يُصدق في الرياض لمشاهد فورمولا اي، جعلني الأمر بالترحيب الحقيقي للشعب السعودي”.

وأوضح روني خلال تواجده في المملكة: “نعم هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها سباق الفورمولا اي، لذلك أنا متحمس”

وأضاف: “أُخبرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتسابقون فيها في ظروف رطبة، وهو ما يجعل الأمر أكثر إثارة قليلا، لذلك أنا أتطلع إلى المشاهدة”.

وأشار روني إلى مدى إعجابه بالسيارات المشاركة، والتي كان بالفعل قد جلس في إحداها لتجربتها، قائلًا: “تبدو السيارة رائعة، أعتقد أنه من الواضح أنها تبدو رائعة، لذا أتطلع إلى رؤية ما يمكن أن تفعله على المضمار.. آمل أن يكون ذلك جيدًا”.

فورمولا إي الدرعية تعد واحدة من المسابقات العالمية الكبرى التي تستضيفها المملكة وذلك بعد تواجد نجوم مصارعة المحترفين WWE على أرض المملكة لأكثر من مرة خلال العام الجاري، وتنظيم بطولة كأس العالم “درة التاج” في السعودية بمشاركة كبار نجوم اللعبة في العالم.

السباقات التي تستضيفها المملكة هي أول مسابقة تشهد تنافس النساء ضد الرجال في سباق بالمملكة، حيث تشارك كاثرين ليج وسيليا مارتن وأليس باول من بين أول النساء اللواتي شاركن في سباق السيارات في المملكة.

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