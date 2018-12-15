شكرا لقرائتكم رئيس مجلس الشورى يفوز بجائزة التميز البرلماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة “التميز البرلماني” بالاتحاد البرلماني العربي، فئة “رؤساء البرلمان” من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون المنعقدة حاليًا بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.

وعد معالي رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.

وسأل معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ المولى القدير أن يسدد الجهود فيما يخدم الأمة العربية ويحفظ أمنها ورخاءها.

يذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة.

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