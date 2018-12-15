شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة فوز البرتغالي دا كوستا بـ #سباق_فورملا_اي_الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد سباق فورمولا إي الدرعية منافسة حامية، حيث تمكن البرتغالي أنطونيو داكوستا من الفوز بالسباق الكبير.

وكانت الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق فورمولا إي الدرعية انطلقت أول أمس، حيث فتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصرًا فيما تمتد الفعاليات على مساحة 180 ألف قدم مربعة.

وتضمنت فعاليات سباق فورمولا إي الدرعية مجموعة متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

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