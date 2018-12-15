شكرا لقرائتكم فيديو.. البرتغالي داكتوستا يفوز بفعاليات #سباق_فورملا_اي_الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت عصر اليوم السبت، فعاليات السباق الكبير لـ”فورمولا إي الدرعية” في قلب الرياض، حيث تمكن البرتغالي داكوستا من الفوز ب بسباق “فورمولا إي – الدرعية”.

وكانت الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق فورمولا إي الدرعية انطلقت أول أمس، حيث فتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصرًا فيما تمتد الفعاليات على مساحة 180 ألف قدم مربعة، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

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