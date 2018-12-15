شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان لـ #سباق_فورملا_اي_الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو اللحظة التاريخية لتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفعاليات سباق فورمولا اي الدرعية، حيث انطلق منذ قليل السباق الكبير “للفورمولا إي الدرعيّة 2018”.

يذكر أن فعاليات ” فورمولا إي – الدرعية ” انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم السبت، وتتضمن سباق الفورمولا للسيارات الكهربائية الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حفلات غنائية لنخبة من أبرز المطربين العرب والعالميين والعديد من الفعاليات المصاحبة.

عمرو دياب يُشعل #فعاليات_فورملا_الدرعيه بحفل تاريخي



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