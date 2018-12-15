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شكرا لقرائتكم بث مباشر .. إعلان أسماء مرشحي برنامج سكني الدفعة الـ 12 والأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت وزارة الإسكان، اليوم السبت، إعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة الثانية عشرة والأخيرة من البرنامج.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” عن توفير عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في عدد من المناطق.
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