شكرا لقرائتكم خبر رئيس مجلس الشورى يفوز بجائزة التميز البرلماني العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض فاز رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي فئة "رؤساء البرلمان"، من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة حاليا بمجلس النواب المصري، برئاسة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أحمد رسلان. وعد رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديرا من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ عن تقديره لجهود الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس إيجابا على الشعوب العربية. يذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي اختتمت أعمالها اليوم بالقاهرة.



شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يفوز بجائزة التميز البرلماني العربي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .