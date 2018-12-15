تخطيط خاطئ لزرع أعمدة إنارة يصرع ويصيب مصريين صعقاً بالمجاردة

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توفي عامل وأُصيب آخر من جنسية عربية، بالصعق الكهربائي؛ أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان.
وفي التفاصيل، أنه أثناء زرع أحد أعمدة الإنارة لأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان، والذي كان موقعه من البداية خاطئاً ويفتقر أبجديات المعرفة؛ إذ هو تحت أسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي؛ حيث تعرض عاملان - من الجنسية المصرية- من العمال التابعين لإحدى المؤسسات المتعاقدة مع البلدية للصيانة والتركيب لصعق كهربائي؛ مما نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الآخر.
وأوضحت العلاقات العامة لبلدية المجاردة لـ"الخليج 365"، أنها قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنيه في صيانة وتركيب أعمدة إنارة لمركز أحد ثربان، وأثناء تركيب ونقل أحد الأعمدة حصل تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، مما نتج عنه التماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال -رحمه الله- وإصابة عامل آخر.
تخطيط خاطئ لزرع أعمدة إنارة يصرع ويصيب مصريين صعقاً بالمجاردةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-15
توفي عامل وأُصيب آخر من جنسية عربية، بالصعق الكهربائي؛ أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان.
وفي التفاصيل، أنه أثناء زرع أحد أعمدة الإنارة لأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان، والذي كان موقعه من البداية خاطئاً ويفتقر أبجديات المعرفة؛ إذ هو تحت أسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي؛ حيث تعرض عاملان - من الجنسية المصرية- من العمال التابعين لإحدى المؤسسات المتعاقدة مع البلدية للصيانة والتركيب لصعق كهربائي؛ مما نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الآخر.
وأوضحت العلاقات العامة لبلدية المجاردة لـ"الخليج 365"، أنها قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنيه في صيانة وتركيب أعمدة إنارة لمركز أحد ثربان، وأثناء تركيب ونقل أحد الأعمدة حصل تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، مما نتج عنه التماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال -رحمه الله- وإصابة عامل آخر.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
04:31 PM
تحت أسلاك الضغط كانت النهاية.. والبلدية: تابعان لمؤسسة وطنية تعاقدنا معها
توفي عامل وأُصيب آخر من جنسية عربية، بالصعق الكهربائي؛ أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة للشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان.
وفي التفاصيل، أنه أثناء زرع أحد أعمدة الإنارة لأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان، والذي كان موقعه من البداية خاطئاً ويفتقر أبجديات المعرفة؛ إذ هو تحت أسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي؛ حيث تعرض عاملان - من الجنسية المصرية- من العمال التابعين لإحدى المؤسسات المتعاقدة مع البلدية للصيانة والتركيب لصعق كهربائي؛ مما نتج عنه وفاة أحدهم وإصابة الآخر.
وأوضحت العلاقات العامة لبلدية المجاردة لـ"الخليج 365"، أنها قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنيه في صيانة وتركيب أعمدة إنارة لمركز أحد ثربان، وأثناء تركيب ونقل أحد الأعمدة حصل تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، مما نتج عنه التماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال -رحمه الله- وإصابة عامل آخر.
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المصدر : الخليج 365
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