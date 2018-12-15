البرتغالي أنطونيو داكوستا بطلاً لسباق فورملا إي

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حقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورملا إي التي تحتضنها الدرعية.
وانطلق السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.
البرتغالي أنطونيو داكوستا بطلاً لسباق فورملا إيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
حقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورملا إي التي تحتضنها الدرعية.
وانطلق السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
04:18 PM
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
04:23 PM
احتضنتها الدرعية خلال اليومين الماضيين
حقق البرتغالي أنطونيو فيليكس داكوستا لقب بطولة سباق فورملا إي التي تحتضنها الدرعية.
وانطلق السباق النهائي لـ#فورملا_إي_الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كل القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم.
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المصدر : الخليج 365
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