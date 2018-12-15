فيديو طريف.. حكاية البقرة التي تلعب "الكونغ فو"

محمد بن مسعود - الدمام - طارت في الهواء وضربت امرأة بساقيها الخلفيتين

أظهرت بقرة في باراجواي مهارة فائقة في رياضة الكونغ فو، حينما طارت في الهواء وضربت بساقيها الخلفيتين امرأة كانت تقود دراجة نارية، فأسقطتها أرضًا على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الطريفة على أحد الطرق الريفية بمدرية كابياتا جنوبي غرب باراجواي، عندما كان قطيع من الأبقار يعبر الطريق، فيما تصادف مرور راكبي دراجتين ناريتين.

ويظهر الفيديو طابورًا من الأبقار يعبر الطريق، حين كان قائد دراجة نارية آتيًا، وتمكن من المناورة والابتعاد عن البقر، لكن بقرة تقدمت بسرعة لتكمل طريقها، وفجأة وجدت دراجة نارية أخرى تقودها امرأة.

وهنا حدث أغرب رد فعل من البقرة، التي وقفت على ساق خلفية واحدة، ورفعت ساقيها الأماميتين، متوجهة بهما إلى المرأة، وفجأة طارت البقرة في الهواء، وضربت المرأة بساقيها الخلفيتين بقوة، ما أسقط المرأة والدراجة، وقد أسرع قائد الدراجة الأخرى للاطمئنان عليها، بينما فرت البقرة ناحية الحقل على جانب الطريق.

وحسب السلطات المحلية، لم تصب المرأة بسوء.

وقد علق كثيرون على الفيديو الطريف، فقالت جانيت يوفانا: "يا له من موقف طريف، لكني أشعر بالأسف للمرأة قائدة الدراجة"، فيما رأى آخرون أن البقرة لم تقصد ضرب المرأة، بل كانت تحاول القفز عبور الطريق فوق الدراجة والمرأة.